إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق ٥ منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة باشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر ومشتول السوق والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن بأولاد صقر ومشتول السوق والحسينية.

أقرأ ايضا:

تموين الشرقية: تحرير ١٤٣١ محضرا وضبط ٢٦ طن مواد غذائية ومنظفات مجهولة المصدر

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام ٦٠٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منهم ٢٠٥ كجم بمشتول السوق، و ٢٠٠ كجم بالحسينية، و ٢٠٠ كجم بأولاد صقر، كما تم سحب ٣٣ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢٦ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر ومشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عبد الباسط عبد الجواد وكيل مديرية التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

فيما أكد وكيل مديرية التموين أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (١٤٣١) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٩٩٦) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (٤٣٥) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٣ طن دقيق مدعم و٣٥٠ كيلو سكر وطن ٨٥٠ كيلو لحوم ودواجن مجمده وكبده غير صالحه للاستهلاك الادمي و١٥ برميل زيتون و٢٠كرتونه عسل نحل و٦٣٥ كيلو مكرونه و١٠ باكت حليب.

وأضاف مدير المديرية انه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٢٠ طن منظفات و١ طن و٤٥٠ كيلو اعلاف و٨٠٠ كرتونه صابون جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالاسواق.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة