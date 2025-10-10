طرح البوستر الرسمي لفيلم السلم والثعبان لـ عمرو يوسف وأسماء جلال

طرحت الشركة المنتجة لفيلم السلم والثعبان 2، البوستر الرسمي للفيلم، معلنة عن طرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر نوفمبر المقبل، ولم تكشف الموعد المحدد له.

بوستر فيلم السلم والثعبان 2

فيلم السلم والثعبان 2

يشارك في بطولة الجزء الثاني أسماء جلال وعمرو يوسف، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.

فيلم السلم والثعبان 1

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

وكان قد اجتمع فريق عمل فيلم "السلم والثعبان" لأول مرة بعد أكثر من 20 عامًا، بمهرجان الجونة وقد أدار الجلسة النقاشية أندرو محسن، مدير البرمجة بالمهرجان والناقد السينمائي، بحضور المخرج طارق العريان، والمؤلف والمنتج محمد حفظي، بالإضافة إلى النجمة حلا شيحة، وهشام نزيه، مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم. يأتي هذا اللقاء بعد عرض الفيلم الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأجيال.