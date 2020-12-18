فاجأ الزملكاوية.. ماذا فعل عبد الله السعيد بتيشرت شيكابالا؟





ونشر عبد الله السعيد عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة بتيشرت الزمالك الخاص بشيكابالا وعلق عليه بإيموشن قلب.













وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1- 1 فى المباراة التى جمعت بينهما امس في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 4 نقاط فيما يحصد الفريق السماوى نقطة وحيدة.





تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريق بيراميدز فيما ادرك مصطفى محمد التعادل.





بدأت مجريات الشوط الأول بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وجرت محاولات من جانب ايريك تراورى وأحمد فتحى من الجبهة اليمنى لاختراق دفاعات الزمالك إلا أن محمود علاء نجح فى إبعاد الكرة.





ومرر عبدالله السعيد كرة طولية الى ايريك تراورى داخل منطقة الجزاء واعترض اللاعب على عدم إحتسابها ركلة جزاء وألغى محمد عادل حكم اللقاء هدفا احرزه إيريك تراورى فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك بداعى التسلل فى الدقيقة الرابعة.





أرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة العاشرة نجح فى إعادتها إيريك تراورى الى حارس مرمى فريق بيراميدز وأشهر محمد عادل فى الدقيقة 11 البطاقة الصفراء ضد لاعب بيراميدز محمود حمادة بعد عرقلته طارق حامد.





وفشل جون أنطوى فى الدقيقة 13 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة العرضية داخل منطقة الجزاء لتتحول إلى ضربة مرمى وكاد أشرف بنشرقي يهدد دفاعات بيراميدز بعدما توغل من الجبهة اليمنى ومرر الكرة عرضية ينجح فى إمساكها حارس مرمى المنافس.





واضطر الدولى محمد عادل حكم اللقاء إلى إيقاف اللقاء بعد سقوط الغاني جون أنطوى فى الدقيقة 17 على الأرض من أجل الخضوع إلى العلاج وسدد المغربي حميد أحداد فى الدقيقة 23 كرة نجح حارس بيراميدز فى الإمساك بها.





وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 24 كرة بعدما استغل خطأ مدافع بيراميدز ليتصدى لها حارس المرمى وتتحول إلى ضربة ركنية ومرر أحمد فتحى كرة عرضية فى الدقيقة 28 داخل منطقة الجزاء للزمالك امسك بها بسهولة محمد أبوجبل حارس المرمى.





ولم تفلح محاولات حميد أحداد فى الظهور بشكل جيد خلال مجريات اللقاء ولم يختبر حارسي بيراميدز والزمالك على مدار نصف ساعة بأية كرات خطيرة على المرمى.









ولاحت فرصة حقيقية للاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 50 وكاد ينفرد بحارس مرمى بيراميدز إلا أن شريف إكرامى حارس المرمى نجح على طريقة الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ وأبعدها من الوع طائرا برأسه بعيدا عن مرماه.













وأهدر فى الدقيقة 59 لاعبو بيراميدز فرصة تهديد مرمى الزمالك بعدما شهدت الخطوط الخلفية للفارس الأبيض إرتباكا لولا تصدى محمد ابو جبل حارس المرمى لتسديدة قوية من احد لاعبى الفريق السماوى.





وشهدت الدقيقة 61 لجوء البرتغالى باتشيكو إلى الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا بديلا عن أحمد سيد زيزو فيما دفع مدرب بيراميدز باللاعب أحمد الشيخ بدلا من محمود حمادة من أجل تفعيل النواحى الهجومية.





وأحرز أحمد الشيخ هدف فريق بيراميدز فى مرمى محمد ابو جبل فى الدقيقة 66 بعدما تلقى عرضية ساحرة من عبدالله السعيد وأسكنها فى شباك حارس الزمالك وأهدر حميد أحداد فرصة مؤكدة لإدراك التعادل فى الدقيقة 70 بعدما سدد كرة قوية تصطدم فى شباك حارس بيراميدز من الخارج.





وفى الدقيقة 72 دفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمد أوناجم بديلا عن حميد أحداد وأحرز فى الدقيقة 74 مصطفى محمد هدف التعادل من تمريرة ساحرة لمحمد أوناجم أسكنها فى شباك شريف إكرامى وفى الدقيقة 77 أهدر محمد اوناجم فرصة إضافة الهدف الثاني للزمالك من غنفراد وأضاع الكرة بغرابة.









سدد أشرف بنشرقى فى الدقيقة 83 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافع بيراميدز لتتحول إلى ضربة ركنية وأنقذ شريف إكرامى فى الدقيقة 88 مرماه من فرصة هدف مؤكد بعدما سدد فرجانى ساسي كرة قوية أبعدها بيده إلى ضربة ركنية.