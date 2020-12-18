ظهور كيا نيرو 2022 أثناء الاختبارات ..صور



وسنجد أن تصميم السيارة مستوحى من سيارة هابانيرو الاختبارية المدشنة في 2019، وقد أرفقت صورة لها بالأسفل خاصة في تصميم وجه القرش الجديد كما أطلق عليها وفقا لما ذكره موقع موتور 1.





ومن المتوقع أن تصدر السيارة على توافر نسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل للـ suv، ولكن لا توجد معلومات بعد عن مواصفات وتحديثات الأداء.



يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية قامت بعمل حملة استدعاءات جديدة بشأن 43 سيارة كيا ستينجر موديل 2019 ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي.





وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث إلتماس كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.



ودعت الوزارة جميع مالكي هذا النوع من السيارات إلى سرعة التواصل مع شركة الوكيل للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا دون تحمل العميل أي مصاريف.





























ظهر الجيل الجديد من كيا نيرو 2022، وذلك أثناء اختباره وسط تمويهات مكثفة في الأمام والخلف، وأشار هذا الظهور إلى تحديثات جمالية للسيارات.