ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ظهور كيا نيرو 2022 أثناء الاختبارات ..صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:02 م
كيا نيرو 2022
كيا نيرو 2022
Advertisements
هند عصام
ظهر الجيل الجديد من كيا نيرو 2022، وذلك أثناء اختباره وسط تمويهات مكثفة في الأمام والخلف، وأشار هذا الظهور إلى تحديثات جمالية للسيارات.

وسنجد أن تصميم السيارة مستوحى من سيارة هابانيرو الاختبارية المدشنة في 2019، وقد أرفقت صورة لها بالأسفل خاصة في تصميم وجه القرش الجديد كما أطلق عليها وفقا لما ذكره موقع موتور 1.


ومن المتوقع أن تصدر السيارة على توافر نسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل للـ suv، ولكن لا توجد معلومات بعد عن مواصفات وتحديثات الأداء.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية قامت بعمل حملة استدعاءات جديدة بشأن 43 سيارة كيا ستينجر موديل 2019 ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي.


وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث إلتماس كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الوزارة جميع مالكي هذا النوع من السيارات إلى سرعة التواصل مع شركة الوكيل للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا دون تحمل العميل أي مصاريف.

كيا نيرو 2022 الجيل القادم يظهر أثناء اختباره - المربع نت - سيارات


كيا نيرو 2022 الجيل القادم يظهر أثناء اختباره


2022-kia-niro-side-spy-photo-2-1536x864 | موتوراتي


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تسريب تصميم سبورتاج kia sportage 2022 المبهر.. لماذا تؤجل شركة كيا طرحها؟

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

شاهد |لأول مرة .. ظهور بي ام دبليو X1 2022 الهجينة بالقابس الجديد

استدعاء سيارات لامبورجيني اوروس lamborghini urus في السعودية

كيا تستدعي سياراتها في السعودية خوفا من حدوث ماس كهربائي

استدعاء سيارات فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 في السعودية بسبب خلل فني .. صور

ترشيحاتنا

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

مذيعة دي إم سي تنهار من البكاء وتحضن نجل الشهيد شبراوي.. فيديو

مفتى الجمهورية: الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء..فيديو

أول تعليق من الزوجة المغتصبة أمام زوجها في المقابر على حكم المحكمة..فيديو

بارقة أمل .. مصدر بالجبلاية يكشف: محاولات لإقناع الـ كاف بإقامة مباراة منتخب الشباب أمام تونس

مصادفة غريبة لـ نبيل الحلفاوي تحققت في مباراة الأهلي وغزل المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون

مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول