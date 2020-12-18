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رياضة

مصر تتربع على قمة جدول ترتيب الدول المشاركة فى البطولة الأفريقية للجودو برصيد 5 ميداليات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:20 م
البعثة المصرية للجودو
البعثة المصرية للجودو
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يسري غازي
تربعت البعثة المصرية للجودو المشاركة فى البطولة الإفريقية للكبار رقم 41 التى تستضيفها مدغشقر حتى يوم 20 ديسمبر الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، على قمة جدول ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد خمس ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين ، حيث فاز محمد محي لاعب منتخبنا الوطنى للجودو اليوم بالمركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 73 كيلو جراما ، كما فاز اللاعب عبد الرحمن محمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 81 كيلو جراما ، وحصل زميله محمد على عبد العال على الميدالية الفضية فى ذات الوزن، لتحرز البعثة المصرية ميداليتين ذهبيتين ، ليرتفع عدد.الميداليات الذهبية إلى ثلاث ذهبيات ، بعد أن أحرز محمد عبد الموجود الميدالية الذهبية لوزن 66 كيلو جراما أمس ، كما حصلت البعثة على فضيتين لمحمد عبد العال وزن 81 كيلو جراما ، وأحمد على فضية وزن 66 كيلو جراما.

يشارك فى البطولة 33 دولة إفريقية ، وتضم بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا ، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام.

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إن لاعبى المنتخب الوطنى حققوا ما وعدوا به قبل السفر الى مدغشقر ، وتربعوا على قمة جدول ترتيب الدول المشاركة ، وحصلوا على المراكز الأولى فى الثلاثة توازن التى شاركوا فيها حتى الآن ، مشيرا إلى أنه ينتظر مزيدا من التألق للاعبين خلال اليومين المقبلين ، وينتظر الحصول على ذهبيتين اخريين ، موضحا إلى أن  المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولي.

ولفت إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى ، وتأهل مزيد من اللاعبين للأوليمبياد ، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش ، نأمل فى تأهل كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى ، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد.

أضاف رئيس الاتحاد أنه ينتظر حصول المنتخب على خمس ميداليات ذهبية ، بخلاف الفضة والبرونز ، رغم قوة المنافسة من منتخبات  
الجزائر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا ، لافتا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المالى الكبير الذى يقدمه للاتحاد والمنتخبات المختلفة ، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى الدائم ، والجهود الكبيرة التى يبذلها لخدمة الأبطال الرياضيين.
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