3 أسباب وراء وصول البيتكوين لأعلى مستوى في تاريخها

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع كبيرا في قيمتها السوقية يوم الأربعاء الماضي، حيث تخطت حاجز 20 ألف دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها، فقد جرى تداول العملة المشفرة بزيادة قدرها 7.14 %، مما رفع سعرها إلى نحو 20,624 دولار أمريكي، مما رفع مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 180%، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الأسباب وراء تداول البيتكوين عند أعلى مستوى لها منذ عام 2017، وفقا لما ذكره موقع "marketwatch".





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1. عامل الندرة:





تم إنشاء عملة البيتكوين Bitcoin في عام 2009، بواسطة "ساتوشي ناكاموتو" هو اسم مستعار لمخترع مجهول، أو مجموعة مخترعين للعملة الإلكترونية، حيث قام بتضمين حد 21 مليون قطعة نقدية في كود البيتكوين الأصلي، ولكن حاليا يوجد 18.5 مليون عملة متداولة، أو ما يقرب من 90 ٪ من أصل الـ 21 مليونا.





وقد صمم "ناكاموتو" العملات ليكون من الصعب الحصول عليها مع اقتراب الشبكة من الحد الأقصى للتعويم، حيث من المتوقع أن يستغرق الأمر 120 عامًا "لتعدين" الـ 10٪ المتبقية من عملات البيتكوين اللازمة للوصول إلى حد 21 مليونا، الدرة المتصورة هو أنه ستكون هناك فرص أقل للحصول على عملات البيتكوين، أو أنها سيتحكم بها عدد قليل من المستخدمين، والتي غاليا ما يستشهد به كسبب لعودة الطلب على عملات البيتكوين.





2. التعود على استخدام البيتكوين:





ليس لدي العملة المشفرة طابع أو تقليد الأصول الأخرى التي كانت موجودة لفترة أطول مثل الذهب الذي يتميز بتاريخ يمتد إلى آلاف السنين كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل، لذا فأن شعبية البيتكوين تتزايد بين الأشخاص العاديين والمستثمرين المؤسسين على حد سواء مع الاستمرار في تداولها.





3. صعود العملات المستقرة:





يعد عامل آخر في صعود العملات الإلكترونية هو ظهور العملات المستقرة أو المرتبطة بعملات ورقية مثل الدولار أو اليورو، حيث لا تتمتع هذه العملات بالتقلبات المرتبط بعملة مشفرة عامة نظرًا لارتباطها بعملة تقليدية غالبًا ما تدعمها، والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للسيولة في أسواق العملات المشفرة.