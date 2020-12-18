ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيراميكا كليوباترا الثاني والزمالك الرابع| اِعرف ترتيب الدوري المصري بعد تصدر الأهلي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:35 م
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك والاهلي فى نهائي القرن
Advertisements
حسن العمدة
حقق الاهلي، فوزا مستحقا علي غزل المحلة بثلاثة اهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعة من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمي غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك.

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق كهربا من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء .

وجاء الهدف الثالث لـ الاهلي فى الدقيقة 80 عن طريق محمد شريف بعد خروج خاطئ من البيشبيشي حارس مرمي غزل المحلة وليمررها قفشة لـ شريف فيسددها علي الفور ، معلنا الهدف الثالث لـ الاهلي .

وتعادل سموحة والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :

1- الاهلي 6 نقاط .
2- سيراميكا كليوباترا 6 نقاط .
3- اسوان 6 نقاط .
4- الزمالك 4 نقاط .
5- الاتحاد السكندري 4 نقاط .
6- وادي دجلة 4 نقاط .
7- إنبي 3 نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ياسر إبراهيم يسجل الثالث لـ الأهلي في شباك الوداد المغربي ..فيديو

مشكلة تقنية.. قطع بث مباراة الأهلي والوداد المغربي

75 دقيقة.. الأهلي يسجل الهدف الثالث ومحمد الشناوي يخرج.. والوداد لم يقدم شيئا

رايح جاي .. الأهلي يسحق الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الوداد المغربي يسجل هدفا عالميا فى مرمى الأهلي ..فيديو

دليفري علي معلول.. الأهلي يفتتح التهديف أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

السودان يتخذ إجراءً عاجلًا تحسبا لأضرار تشغيل سد النهضة

مذيعة دي إم سي تنهار من البكاء وتحضن نجل الشهيد شبراوي.. فيديو

المفتي: لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد.. فيديو

غول مناعة.. لبن الحمير سلاح ألبانيا في مواجهة فيروس كورونا

بعد شائعة وفاتها.. ظهور صادم لـ فيفي عبده من غرفتها

لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. إغلاق 4 مراكز تعليمية بحي وسط الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون