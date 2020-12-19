يبدأ آخر يناير.. الجامعة الأمريكية تكشف عن كيفية سير الفصل الدراسي الجديد

كشفت رحاب الدمياطي المتحدث الرسمي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن طريقة حضور الطلاب بالجامعة خلال الفصل الدراسي الجديد ، حيث أنه من المقرر أن يبدأ آخر يناير المقبل .





وأوضحت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك العديد من الأيام التي سيحضرها الطلاب في مقر الجامعة ، وتكون مقتصرة على الجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب داخل المعامل أو الاستديوهات الخاصة بالجامعة ، مثل الجوانب الفنية والهندسية والمواد العلمية وغيرها ، من المقررات التي تحتاج إلى ممارسة عملية من جانب الطلاب داخل الجامعة .





وأضافت ، أن باقي المواد أو المقررات الدراسية يتم إقامتها وإجراؤها (أونلاين) من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة ، فهناك جمع بين الطريقتين سواء كانت الكترونيا أو حضوريا .

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كما أن هناك تشديدات من جانب إدارة الجامعة على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية المقررة ، ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الماسكات ، كما يتم الدخول من بوابات التعقيم الالكترونية وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات الطلابية مراعاة للتباعد الاجتماعي ، وتوزيع المطهرات في كافة أرجاء الجامعة لاستخدامها لعمليات التعقيم .









وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية قد أعلنت عن أنه سيتم بدء الدراسة لفصل الربيع اعتبارا من يوم 31 يناير 2021 القادم .





وأوضحت في تصريحات خاصة ، أنه سيتم الالتزام في العملية الدراسية وفقًا للظروف الصحية التي تمر بها الدولة ، سواء من خلال إجراء العملية الدراسية عبر المنصات الالكترونية أو بالحضور في مقر الجامعة ، أو من خلال الطريقتين .



