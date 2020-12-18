ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سامي قمصان: حققنا مكاسب عديدة في مباراة المحلة.. ونركز في مواجهة سونيديب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة  بالأهلي أن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز على فريق غزل المحلة، بعد أن تصدر مسابقة الدوري، واطمأن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين قبل مواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.


وقال قمصان إن غزل المحلة كان خصمًا قويًّا ونجح في الحصول على العديد من الفرص التي شكلت خطورة، لكن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في تحقيق الفوز وأهدروا العديد من الفرص التي لاحت لهم، على الرغم من وجود عدد من الغيابات لظروف الإصابات.


وأشار إلى أن البدلاء الذين شاركوا في المباراة ظهروا بصورة طيبة، وهو ما يعزز من المنافسة بين الجميع، خاصة أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة في الموسم، ويحتاج إلى توافر العناصر الجاهزة في أي وقت.


وأكد أن تركيز الفريق انتقل مباشرة إلى التحضير لمواجهة سونيديب، حيث من المقرر أن يتدرب الفريق ظهر غدٍ السبت على أن يسافر الأحد.


ووجه قمصان الشكر إلى مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى النيجر، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع في ظل تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات السفر مما يسهم في الاستعداد بشكل جيد للمواجهة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي: حققنا فوزا مهما على منافس قوي في ملعبه

سامي قمصان: الأهلى حقق فوزا مهما فى انطلاقة الدورى.. والقادم أفضل

الأهلي يواجه سونيديب بطل النيجر 23 ديسمبر

سيد عبد الحفيظ: هذه مكاسب الفوز على المقاصة ونستعد بقوة للقاء غزل المحلة

تفاصيل مران الأهلي باستاد التتش استعدادا للمحلة

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

رسميا .. الكاف يلغي مباراة منتخب مصر أمام تونس

مفتى الجمهورية: الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء..فيديو

طارق يحيى: ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة

يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة جلوب سوكر.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون