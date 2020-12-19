جامعة حلوان تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس حول نظم الساعات المعتمدة

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.





وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق الهدف الأساسي له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.









اقرأ أيضا:

كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه، وتشمل هذه البرامج التدريبية 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين.









وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.









ويتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات والمعقمات وللحفاظ على صحتهم وتجنب الاصابة بالموجة الثانية من كورونا .





ومن هذه الدورات دورة حول نظم الساعات المعتمدة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 بإجمالي 771 طالبا وطالبة، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة.





وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية، و13 كلية بالتزكية وهي كليات (التمريض - التربية - الطب - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - العلوم - الصيدلة - السياحة والفنادق - التربية الموسيقية - التربية الرياضية بنات - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم - الاقتصاد المنزلى - الخدمة الإجتماعية).