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برلمان

لبحث سبل التعاون.. نواب تنسيقية الشباب يلتقون بنائب محافظ أسوان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
نواب التنسيقية يلتقون
نواب التنسيقية يلتقون بنائب محافظ أسوان
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أحمد أيمن - عبد الرحمن سرحان
التقي اليوم كل من الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بـ أحمد شعبان نائب محافظ أسوان. 

وتضمن اللقاء بحث أهم الملفات الحيوية لأهل أسوان وشباب النوبة، كما استعرض النواب خطط التنسيقية نحو تدريب وتأهيل الشباب، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة في مجال الحرف، إضافةً إلي تسويقها وتصديرها للإعلام إعلاءً من قيمة المنتج المصري.

وتباحث الطرفان كيفية حل المشكلات المقدمة من أهل النوبة، وتلبية طلباتهم في ملف الصرف الصحي، وملف مياه الشرب والإسكان والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، ودعم المرأة النوبية، وإنشاء قرية نموذجية بتصميم واحد يعكس الطابع النوبي.

كما رحب نائب محافظ أسوان بالاهتمام المقدم من أعضاء التنسيقية بمحافظة أسوان، وأكد علي ضرورة المتابعة من أجل تنفيذ الخطط والمقترحات المقدمة.

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