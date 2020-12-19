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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي بطوخ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
لقي شخص مصرعه أثناء عبور طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر الحصة التابعة لمدينة طوخ حيث اصطدمت به سيارة نصف نقل وتولت النيابة التحقيق. 


كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ عن وفاة شخص إثر حادث اصطدام سيارة نصف نقل تحمل أرقام 2854 رل ي به أثناء عبوره طريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام كفر الحصة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل جثة المتوفى لمستشفي بنها العام وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها. 

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق محدود شب بمجموعة من الهيش والأشجار داخل سور مستشفى الخانكة للأمراض النفسية حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد شعراوى مأمور قسم شرطة الخانكة بنشوب حريق محدود بمجموعه من الهيش والأشجار بسور مستشفي الأمراض النفسية بالخانكة. 

وعلى الفور تم إخطار العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

من ناحية أخرى عاين فريق من النيابة العامة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية موقع حريق جراج مصنع كرتون بهتيم إذ تبين احتراق المصنع والجراج على مساحة 200 متر.

وتبين من المعاينة والتحقيقات أن الحريق تم السيطرة عليها دون خسائر بشرية واحترق بالكامل بخسائر مبدئية وصلت مليون ونصف جنيه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الفني لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.

من جانبه الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة إنه تم تشكيل لجنة من الحي لفحص تراخيص المصنع واستيفاء إجراءات الأمن الصناعي والحريق من عدمه ومعاينة الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته. 

من جهته شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية على ضرورة مراجعة المصانع كافة داخل الكتل السكنية، من خلال لجان الأمن الصناعي والتراخيص بالأحياء ومجالس المدن حفاظا علي الأرواح والتأكد من استيفاء إجراءات الحماية من الحرائق والتأكد من وجود ملفات التراخيص.
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