فريق جامعة سوهاج يحقق ميداليتين برونزيتين في بطولة كمال الأجسام بطنطا

فاز منتخب كمال الأجسام بجامعة سوهاج بميداليتين برونزيتين لحصوله على المركز الثالث في بطولة كمال الأجسام على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بجامعة طنطا ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي ٤٨.





وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الدورة نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا سنويًا، وتضم مختلف أنواع الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، مهنئاََ طلاب المنتخب علي تميزهم وتمثيلهم لاسم الجامعة بشكل مشرف، وحصول الجامعة علي الترتيب السادس علي مستوي الجامعات والمعاهد العليا المشاركة في البطولة.





وأشار نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أن البطولة شارك بها ٩٦ طالبا بمختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا، مشيرًا إلى أن الجامعة مثلها وفد مكون من ٥ طلاب من أبطال منتخب كمال الأجسام، حيث انتهت المنافسات بفوز الجامعة بالمركز الثالث وميداليتان برونزيتان حققهما كل من محمد أبو زيد محمد الطالب بكلية الآداب عن وزن "٧٠ ك"، ومحمد طلعت صابر الطالب بكلية الآداب عن وزن "٧٥ ك".





وأضاف الخطيب محمد المشرف على الوفد، أن الجامعة حصلت أيضًا على المركزين الرابع والخامس، في أوزان ٦٠، ٨٠، ٨٥ كيلو، والذي أحرزه كل من الطالب براء أيمن كامل بكلية التربية الرياضية، والطالب هشام كمال عبد الهادي بكلية الحقوق، وكذلك الطالب زياد علاء محمود بكلية الحقوق.







