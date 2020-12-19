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محافظات

عقب إصابته بكورونا..من يدير الإسكندرية خلال فترة عزل المحافظ؟

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.


وقال مصادر، من داخل ديوان محافظة الإسكندرية إن المحافظ كان يؤدي عمله بشكل طبيعي، ولم تظهر عليه أي أعراض خلال الأيام السابقة لنتيجة المسحة.


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وأضافت المصادر، أنه خلال الكشف الدوري على العاملين داخل ديوان المحافظة، تم اكشاف الإصابة بكورونا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية.


وأشارت إلى أن المحافظ حالته الصحية جيدة، وسيخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد أثناء فترة العزل.


وكان آخر لقاء للمحافظ داخل ديوان المحافظة مع تران تهانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، في حضور نائب المحافظ دكتورة جاكلين عازر، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات.


وكشفت نتيجة تحليل كورونا عن سلبية التحليل التي أجريت لنائبي المحافظ للدكتورة جاكلين عازر، وأحمد جمال الدين.


وفي يوليو الماضي، أعلنت محافظة الإسكندرية، إيجابية نتيجة تحليل فيروس كورونا لكل من نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، ومستشار المحافظ حمدي الحشاش، واللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.


وكشف تقرير صادر من وزارة الصحة أن محافظة الإسكندرية تعتبر المحافظة الأكبر من حيث عدد الإصابات على مستوى الجمهورية، موضحة أن منطقة المنتزه هي الأعلى إصابة بفيروس كورونا، يليها منطقة شرق إسكندرية، ثم العجمي، يليها غرب إسكندرية، ثم الجمرك، ويليها برج العرب.


وفي تعليقه على هذا التقرير، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن تسجيل الإسكندرية لأعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا في مصر، أمر منطقي للغاية، بسبب الزحام الشديد في المحافظة، وكثرة الضيوف والزائرين خلال الفترة الماضية.


وأضاف أن ما نحتاج إليه هو وعي المواطن بشأن مواجهة كورونا، موضحا أنه بدون وعي المواطن لن تتمكن الدولة من مواجهة الفيروس أو محاصرته، مشيرًا إلى أن المحافظة مستعدة لاستقبال أي إصابات، وجميع المستشفيات مستعدة لذلك.


وتابع الشريف أن المحافظة أغلقت بعض المقاهي والمطاعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدخين الشيشة بها، مشيرًا إلى أنه شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الماسك "الكمامة" والتباعد الاجتماعي.

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