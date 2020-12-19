ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

داليا زيادة: قرار البرلمان الأوروبي معتمد على تقارير لمنظمات تعمل ضد مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
داليا زيادة
داليا زيادة
Advertisements
أماني نوار
أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن قرار البرلمان الأوروبي اليوم هو حلقة في موقف عدائي أوروبي متصاعد تجاه مصر.


وقالت داليا زيادة، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن القرار يعدد انتهاكات منذ عهود رئاسية سابقة، ويعتمد بالكامل على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية، ومع الأسف فإنهم يستغلون ملف حقوق الإنسان في حربهم هذه، ولأنه ملف عابر للحدود ويلاقي هوى لدى الرأي العام العالمي.


وأضافت: "ولعله أمر جيد أن سارع البرلمان المصري بالرد على قرار البرلمان الأوروبي بشكل حازم وقوي، لكن هذا ليس كافيًا، ولابد أن يسارع أصحاب القرار في مصر باتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف الخطير بحيث تغلق الباب تمامًا على كل من يحاول استغلاله للضغط على مصر".


وأوضحت داليا زيادة أن "توصيات البرلمان الأوروبي وقراراته غير ملزمة لنا في مصر، لكن بالنظر إلى نسبة التصويت الكبيرة على هذا القرار ولهجته الحادة والتلميحات الواردة فيه، فهذا يعني أننا نواجه تهديدا حقيقيا بهدم علاقات دولية قضينا سنوات نبنيها في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة، ولو حدث سيترتب على ذلك عزلة سياسية ثم مشكلات اقتصادية، مثلما هو الحال الأوروبي والأمريكي مع تركيا الآن على سبيل المثال، لهذا يجب الحذر وكلنا ثقة أن الدولة المصرية تتخذ كل الخطوات اللازمة لسد هذه الأبواب تمامًا في وجه من يحاولون استغلالها ضدنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

داليا زيادة: سياسات بايدن "الرئيس" تختلف عن "النائب".. والإخوان لن يعودوا للمشهد

داليا زيادة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير شرعي ولم توفق أوضاعها ..فيديو

داليا زيادة: مصر دولة قوية إقليميا ودوليا فى ملف حقوق الإنسان

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

غادة عجمي: البرلمان الأوروبى يحاول تشويه صورة مصر الحضارية

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى .. ونواب يؤكدون: مسيس ويتضمن مغالطات كثيرة عن مصر

ترشيحاتنا

خلايا سامة في الدماغ.. خطورة النوم المتقطع في رفع نسب الزهايمر

ودعت أصدقاءها على فيسبوك.. أم تطلق الرصاص على أبنائها ثم تقتل نفسها

في سنة واحدة.. أغنى طفل في العالم يجني 30 مليون دولار

مرصد الإفتاء يحذر من تنفيذ "داعش" لعمليات إرهابية في أعياد الميلاد

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

محمد صلاح عن إمكانية انتقاله للدوري الإسباني: ليفربول يحسم مستقبلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة الإصابة بكورونا.. تجنب تناول هذه الأطعمة فورا

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا