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تعليم

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:02 م
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
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محمد الصاحى
إعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الإمتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام  ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير  الى 4 فبراير والصف الأول الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير .

أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الي 18 يناير .

وإمتحانات الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الي 23 يناير .

 أما عن إمتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن (صم وضعاف السمع )  فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير .

وإمتحانات الصف الثاني و الثالث الابتدائى (فصل واحد ) والصف الثالث الابتدائي مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي صم وضعاف السمع  فستقام الامتحانات لهم يومي 16 و 17 يناير  .

أما عن إمتحانات الصف الاول الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 18 يناير الي 27 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ يوم 28 يناير الي 4 فبراير وامتحانات الصف الاول الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 16 يناير الي 26 يناير وإمتحانات الصف الثاني الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 27 يناير الي 4 فبراير .

كما أشار محافظ الجيزة ان امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه فتبدأ من يوم 18 يناير الي يوم 4 فبراير .

ووجه المحافظ  مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات  مع التأكد  من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى .

كما وجه محافظ الجيزة، بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي أكمل وجه .
محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية
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