زراعة الوادي الجديد: تجهيز 350 حقلاً إرشادياً للقمح و76 للشعير

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، تنفيذ 350 حقل إرشادي قمح عالية الانتاجية، و75 حقل إرشادي شعير في الـ 5 مراكز إدارية بالمحافظة.





قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه جرى توزيع الحقول الإرشادية للقمح بواقع 80 حقلًا إرشاديًا بمركز الخارجة و50 حقل بمركز باريس و40 حقلًا بمركز بلاط و120 حقلًا بمركز الداخلة موزعة 60 حقلًا بموط و30 حقلًا بالقصر و30 حقلًا بغرب الموهوب، وكذا 60 حقلًا بمركز الفرافرة حيث جرى زراعة هذه الحقول الإرشادية من الأصناف عالية الإنتاج.

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وأضاف المرسي، أنه جرى توزيع الحقول الارشادية للشعير بواقع 8 حقول إرشادية شعير بمركز الخارجة و6 بمركز باريس و8 بمركز بلاط و44 حقل شعير بمركز الداخلة موزعة 24 بموط 6 بالقصر و11 بغرب الموهوب و 3 بالعوينات و 10 حقول بمركز الفرافرة.





وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الحقول الإرشادية تهدف لتوعية المزارع بطريق التسميد الصحيحة للمحصول وتوقيتات الري المناسبة، والعناية السمادية وطرق المكافحة للأمراض، بما يحقق أعلى إنتاجية من المحصول خاصة محصول القمح نظرًا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية، كما أن المديرية وفرت الكميات المناسبة من الأسمدة الشتوية في المنافذ الخاصة بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى والمدن، تسهيلًا على المزارعين.





ووجه المرسي، بتوزيع هذه الحقول على الإدارات الزراعية بالمحافظة، في تجمعات لا تقل عن 5 أفدنة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل وأيام التشريق والحصاد ومتابعة المزارعين للوصول لأعلى إنتاجية.





من جانب اخرأعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن اعتماد 3 ملايين جنيه دفعة أولى لتطوير الخدمات والمرافق بقرية المكس القبلي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بعد إدراج القرية بالمبادرة في أكتوبر الماضي ، موضحا أن هذا الاعتماد سيخصص لإقامة وحدة بيطرية، ووحدة صحية وجاري استكمال الاعتمادات المالية لاستكمال تنفيذ المبادرة بالقرية من خلال تنفيذ مشروعات خدمية تتضمن صرف صحي ومد خطوط مياه شرب نقية لمنازل القرية.





وأضاف ايراهيم ، سيجري من خلال المبادرة إقامة وحدة صحية ومطحن غلال ورصف طريق بطول 5 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه المشروعات والبدء في تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة الحالية ، لافتا الى أن قرية المكس القبلي هي الوحدة المحلية الثانية التي جرى إدراجها بمبادرة " حياة كريمة" حيث جرى تنفيذ المبادرة في قرى المرحلتين الأولى والثانية في الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين.



