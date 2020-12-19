الريان القطري يتعاقد مع مدرب باريس سان جيرمان السابق

وكان لوران بلان رحل في يونيو من عام 2016 عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، وذلك بعدما قاده في 3 مواسم وحقق معهم 11 لقبًا .





وتولى بلان تدريب العديد من الأندية الكبرى أبرزها باريس سان جيرمان بين عامي 2013 و2016، ونادى بوردو خلال الفترة من 2004 حتى 2007، كما قاد المدرب صاحب الـ55 عاما تدريب المنتخب الفرنسي بين عامي 2010 و2012.





يذكر أن لوران بلان استطاع قيادة المنتخب الفرنسى إلى الدور نصف النهائى من منافسات يورو 2012، وقاد أيضا باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسى ثلاثة مرات متتالية وكأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسى وكأس الدوري الفرنسى 3 مرات.