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مصر الآن غير في 2013.. أحمد موسى عن ادعاءات البرلمان الأوروبي: معندناش حاجة نقلق منها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:54 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
تساءل الإعلامي أحمد موسى، لماذا لم يرد المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقرير البرلمان الأوروبي عن ادعاءاته بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وقال  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، إن "الهجوم على مصر فيما يتعلق بملف حقوق الانسان لا يهز شعرة واحدة من رؤسنا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "ثورة 30 يونيو قامت لعزل الإخوان والمنظمات الإرهابية التي تستهدف نشر ادعاءات كاذبة عن مصر في مختلف المجالات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قرار الدولة المصرية سيادية ونسمع الجميع ولكن لا يملي أحد علينا ما نتخذه من قرارات، والشعب المصري دفن جماعة الإخوان الإرهابية ولن يسمح الشعب  بعودة جماعتها تحت اي ظرف ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر الآن غير مصر في عام 2013  ومصر دولة قوية بمؤسساتها وقياداتها السياسية، ومصر  لا تقلق من شيء ومعندناش حاجة نقلق منها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في اوروبا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المرأة المصرية تحصل على نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا "أن عدد السيدات في برلمان الإخوان كان ضئيلا جدا".
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