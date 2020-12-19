ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:40 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
القسم الخارجي
حذر كبير أطباء انجلترا، كريس ويتي، اليوم السبت، من سلالة جديدة لفيروس كورونا تم اكتشافها بواسطة الصحة العامة في انجلترا، تنتشر بسرعة أكبر من نظيرتها العادية.

وقال ويتي في مؤتمر صحفي عقب إعلان قيود إغلاق جديدة في بريطانيا: "لا يوجد دليل لدينا على أنه يسبب مرضا أكثر خطورة أو يزيد من معدل الوفيات، لكن يبدو أنه ينتقل بسهولة أكبر بكثير"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف ويتي أنه "على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين، إلا أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال بين الأشخاص بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالسلالة الحالية من الفيروس"، منوهًا بأن تلك البيانات مبكرة وتخضع للمراجعة.

وتابع: "هذه السلالة تنتشر بسرعة".

من جانبه، أكد كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، باتريك فالانسن، أن لقاحات كورونا فعالة وتولد مناعة ضد الفيروس.

وأشار فالانس إلى أنه يعتقد أن السلالة الجديدة من الفيروس قد تكون منتشرة في دول أخرى.

وأضاف: "ربما بدأت هنا.. لا نعرف تحديدًا".

وأوضح فالانسن، أن السلالة الجديدة انتشرت في أجزاء من انجلترا ولندن، لافتًا إلى وجود طفرة إصابات انطلقت من هذا النوع من الفيروس.

وأردف: "إنه يتحرك بسرعة ويؤدي حتمًا إلى زيادة حادة في حالات دخول المستشفيات".

وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، من خطورة السلالة الجديدة لفيروس كورونا الذي انتشرت في بريطانيا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي لدى إعلانه فرض قيود جديدة لكبح تفشي الفيروس في بريطانيا: "وفقًا للأدلة المبدئية التي بحوزتنا عن هذا النوع الجديد من الفيروس والمخاطر المحتملة التي يمثلها.. يجب أن أخبركم بقلب ثقيل للغاية أنه لا يمكننا الاستمرار في عيد الميلاد كما هو مخطط له"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف جونسون أن "السلالة الجديدة من الفيروس لها قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بسلالة الفيروس العادية".

وتابع: "أعرف مقدار العاطفة التي يشعر بها الناس في هذا الوقت من العام وأعرف أيضًا مدى خيبة الأمل التي تشعرون بها ولكن لا يوجد بديل متاح لي".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجر صحي بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»