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برلمانية: فكرة الحزب المطلق انتهت.. المرأة أقل قدرة على الفساد..فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:07 م
النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس
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أسامة علي
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن برلمان 2020 يشهد تعددية كبيرة تمثل كافة الفئات، معقبة:" مبقاش فيه فكرة الحزب المطلق".

وأوضحت محروس خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، أن الأفكار المتنوعة والأيديولوجيات المختلفة تساهم فى يمثل ثراء كبيرا، لافتة إلى أن لأول مرة يشهد البرلمان 148 نائبة وفى انتظار تعيين 14، انطلاقا من دعم الرئيس السيسى لتمكين المرأة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المرأة حققت نجاحات فوق المتوقعة فى أى منصب تنفيذى تولته الماضي، معقبة:" تحقيق النجاح من سمات المرأة المصرية إذا واجهت إى تحدى".

وعن شكل دور المرأة فى البرلمان قالت مرثا محروس،أن الله حبا المرأة المصرية سمات تمكنها من النجاح في أكثر من مجال فى وقت واحد، معقبة:" المرأة أقل قدرة على الفساد فى أى حاجه".
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