يهاجم جهاز المناعة.. ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب يهاجم فيه جهاز المناعة لدى الشخص المفاصل، مما يؤدي إلى التهابها.. فهل تعرف ما هي العلامات المبكرة لهذه الحالة؟

عادة ما تؤثر أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) على اليدين والمعصمين والقدمين و يمكن أن يؤدي اكتشاف علامات التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا إلى التشخيص المبكر والعلاج المناسب.

كما تكون المواجهة المبكرة لالتهاب المفاصل حائلا يمنع تلف المفاصل ،او الإصابة بالإعاقة.

وهناك علامات وأعراض مبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي وتمثل عوامل خطر عندها يجب زيارة الطبيب.

العلامات المبكرة

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما تلتهب المفاصل لأن الجهاز المناعي للشخص لا يعمل بشكل صحيح.

الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي هي آلام المفاصل وتيبسها. قبل حدوث هذه الأعراض ، قد يواجه الشخص بعض علامات الإنذار المبكر.

تتعلق بعض علامات الإنذار المبكر هذه بما يشعر به الشخص بشكل عام ، في حين أن البعض الآخر خاص بالمفاصل. من المرجح أن تشير الأعراض التي تؤثر على مفاصل الشخص إلى التهاب المفاصل الروماتويدي ، خاصةً إذا تأثر أكثر من مفصل واحد أو كلا الجانبين من الجسم.

يمكن أن يساعد اكتشاف هذه العلامات التحذيرية الأشخاص في طلب العلاج في أقرب فرصة ممكنة. تشمل علامات الإنذار المبكر لالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

1. التعب

قبل ظهور أي أعراض أخرى ، قد يشعر الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الرثياني بالتعب الشديد ويفتقر إلى الطاقة. قد يشعرون أيضًا بالاكتئاب.

قد تؤثر الشعور بالإرهاق على:

النشاطات اليومية

العلاقات

الدافع الجنسي

الإنتاجية في العمل

قد يكون الشعور بالإرهاق ناتجًا عن تفاعل الجسم مع التهاب المفاصل.

2. حمى طفيفة

قد يتسبب الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي في الشعور بالتوعك والحمى. قد يكون لديهم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ، وهي علامة مبكرة تصاحب التعب أحيانًا. قد يسبق أي آثار ملحوظة على المفاصل.

3. فقدان الوزن

العلامة الثالثة للإنذار المبكر لالتهاب المفاصل الروماتويدي هي فقدان الوزن غير المبرر ، والذي قد يكون تأثيرًا غير مباشر للالتهاب.

عندما يشعر شخص ما بالحمى والإرهاق ، فقد يفقد شهيته ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

4. تصلب

قد يكون التصلب المستمر والحنان والألم في المفاصل علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي.

علامة مبكرة أخرى على التهاب المفاصل الروماتويدي هي تصلب المفاصل. قد يحدث التيبس في مفصل أو مفصلين صغيرين ، غالبًا في الأصابع. يمكن أن تظهر ببطء ولكنها قد تستمر لعدة أيام.

بالإضافة إلى الصلابة التي تؤثر على مفاصل معينة ، فإن الشعور العام بالتصلب في الجسم قد يكون علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي.

عادة ما يصيب هذا النوع من الصلابة الشخص بعد أن يظل ساكنًا لفترة طويلة. هذا العرض هو سبب تصلب الصباح ، شكوى مميزة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

5. حنان المفاصل

حنان المفاصل الذي يؤثر على اليدين والقدمين هو علامة مبكرة نموذجية على التهاب المفاصل الروماتويدي.

في اليدين ، قد يشعر المفصل الموجود في منتصف الأصابع وعند قاعدتها بالألم عند الضغط عليه أو أثناء الحركة.

في القدمين ، قد تكون المفاصل عند قاعدة أصابع القدم مؤلمة. قد يتسبب هذا الألم في المشي على كعبيهم أو رفع أصابع قدمهم أثناء المشي.

6. آلام المفاصل

يعد ألم المفاصل في الأصابع والمعصمين والقدمين علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي. يجعل الالتهاب بطانة المفصل أكثر سمكًا ويؤدي أيضًا إلى إنتاج سائل إضافي للمفصل.

يضغط هذان العاملان على الكبسولة التي تحيط بالمفصل ويهيجان النهايات العصبية التي يحتويها ، مما يسبب الألم.

7. تورم المفاصل

المفاصل التي تبدو منتفخة في اليدين والقدمين هي علامة نموذجية على التهاب المفاصل الروماتويدي. يميل تورم المفاصل إلى أن يكون أكثر وضوحًا مع تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي ، ولكن قد يكون التورم الخفيف علامة مبكرة.

8. احمرار المفاصل

قد يؤدي التهاب المفاصل إلى ظهورها باللون الأحمر. يعد تغير لون الجلد حول المفاصل في اليدين والقدمين علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي.

يحدث الاحمرار لأن الالتهاب يتسبب في اتساع الأوعية الدموية في الجلد المحيط. تسمح الأوعية الأوسع بتدفق المزيد من الدم إلى هذه المنطقة ، مما يعطي الجلد مظهرًا أحمر.

9. الدفء المشترك

يحدث دفء المفاصل بسبب الالتهاب وقد يكون موجودًا قبل حدوث الاحمرار أو التورم. يمكن أن يكون هذا علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي.

10. التنميل والوخز

قد يكون التنميل والوخز اللذان يؤثران على اليدين والقدمين علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي. هذه الأعراض ناتجة عن التهاب في المفاصل يمكن أن يسبب انضغاطًا على الأعصاب ، مما يؤدي إلى فقدان الإحساس.

11. انخفاض في نطاق الحركة

في المراحل الأولى من التهاب المفاصل الرثياني ، قد يلاحظ الشخص أنه يواجه مشكلة في ثني معصمه ذهابًا وإيابًا.

مع تقدم المرض ، يمكن أن يؤثر تلف المفاصل على الأربطة والأوتار ، مما يجعل من الصعب ثنيها وتقويمها.

12. إصابة المفاصل في كلا الجانبين

من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أعراض في نفس المفاصل على جانبي الجسم. في حين أن هذا التناظر نموذجي ، إلا أنه ليس هو الحال بالنسبة لكل من يعاني من هذه الحالة.