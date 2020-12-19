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رياضة

الأهلي يستقر على تمديد وتعديل تعاقد محمد شريف

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقرت إدارة الأهلي على تمديد وتجديد وتعاقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول للكرة بعد تألقه اللافت للنظر في الموسم الماضي الذي كان فيه معارًا لانبي وبعد عودته بالموسم الجديد.

وقالت مصادر إن محمد شريف رغم أنه يحق له التوقيع لأي ناد في يناير 2022 ولكنه لم ولن يساوم الأهلي وإنتماؤه الكامل للقلعة الحمراء .

وأضافت المصادر أن محمد شريف يتقاضي حاليًا 2 مليون و850 الف جنيه في الموسم وهناك إستقرار علي تمديد وتعديل عقده بحيث يدخل ضمن الفئة الثانية .

وأوضحت المصادر انه بعد العودة من رحلة النيجر سوف يتم تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بملف اللاعب في ظل علاقته الجدية به.

وقاد محمد شريف مهاجم الأهلي فريقه إلى الفوز على غزل المحلة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري .

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان، صاحبا المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة العائد للدوري المصري الممتاز بعد غياب لسنوات، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
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