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فن

بصحبة حسني شتا.. وصلة رقص لـ عايدة رياض فى كواليس مسلسل اللى ملوش كبير|شاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:16 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان حسنى شتا مقطع فيديو مع الفنانة عايدة رياض وهما يقدمان وصلة رقص خلال تواجدهما فى كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلق شتا على الفيديو : "العسل كله والفرفشه.. فجأه كده". 

وظهرت عايدة رياض امكانياتها فى الرقص مع حسنى شتا فى الفيديو الذى نشره وتلقى الفيديو العديد من التعليقات الايجابية. 

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى واحمد سعيد عبد الغنى وعايدة رياض وتاليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكرى. 

يذكر ان عايدة ريضا تشارك ايضا فى مسلسل "ورد"مع الفنانة حنان مطاوع، من المقرر تعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد صيام، نضال الشافعى، وتيام قمر، وسارة الشامى واخراج شادى أبو شادى. 
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