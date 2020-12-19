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توك شو

صاحب واقعة "بسنت ومحمد": أنا مليونير ومش محتاج فلوس وبعتذر عن فيديوهات ابنى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:27 م
الطفل محمد
الطفل محمد
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عبد الخالق صلاح
اعتذر المطرب الشعبي حسام الشرقاوي والد الطفل محمد، عن الفيديوهات التى انتشرت لابنته وقصة "بسنت ومحمد"، وقال "أشكر مجلس الأمومة والطفولة .. انتوا كده بتحافظوا على الأطفال والأجيال، لكنى كنت أصور الفيديوهات لينا، ولا أعرف أن الفيديوهات ستنتشر، فمحمد يتحدث عن الأمر منذ عامين، ماعرفش اللى خلانى أعمل كده، وأنشر على الفيسبوك".

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، ليس هناك أى حفلة أو "بوست" على الفيس بوك، ولا أستغل ابنى على يوتيوب، وما جعلني أقول ذلك أننى أقرأ معايير الفيس بوك جيدا، ما شجعنى أن "يوتيوب"، يشجعنى على الفيديوهات برسالة "أحسنت".

وتابع: "أنا مليونير ومرتاح وشقتى فى جامعة الدول العربية، وعملت كده من باب الفكاهة، ولما فرحت وضحكت من الفيديوهات، نشرت الفيديوهات على الفيس بوك".

وأكمل: "أشكر مجلس الأمومة والطفولة على الاجراءات التى اتخذوها.. محمد عايش عيشة مرفهة جدا. ولو عرف انى ممكن أتسجن هيعيط لمدة أسبوع.. وممكن يحصله حاجة.. هو عارف انه ترند لكن ماقدرش أقوله أن فى بلاغات ضد والده".
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