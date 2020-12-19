صاحب واقعة "بسنت ومحمد": أنا مليونير ومش محتاج فلوس وبعتذر عن فيديوهات ابنى

اعتذر المطرب الشعبي حسام الشرقاوي والد الطفل محمد، عن الفيديوهات التى انتشرت لابنته وقصة "بسنت ومحمد"، وقال "أشكر مجلس الأمومة والطفولة .. انتوا كده بتحافظوا على الأطفال والأجيال، لكنى كنت أصور الفيديوهات لينا، ولا أعرف أن الفيديوهات ستنتشر، فمحمد يتحدث عن الأمر منذ عامين، ماعرفش اللى خلانى أعمل كده، وأنشر على الفيسبوك".





وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، ليس هناك أى حفلة أو "بوست" على الفيس بوك، ولا أستغل ابنى على يوتيوب، وما جعلني أقول ذلك أننى أقرأ معايير الفيس بوك جيدا، ما شجعنى أن "يوتيوب"، يشجعنى على الفيديوهات برسالة "أحسنت".





وتابع: "أنا مليونير ومرتاح وشقتى فى جامعة الدول العربية، وعملت كده من باب الفكاهة، ولما فرحت وضحكت من الفيديوهات، نشرت الفيديوهات على الفيس بوك".



