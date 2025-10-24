ميرنا نور الدين تلفت الأنظار بإطلالة جذابة باللون الأسود

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة و لافتة، حيث ارتدت فستان أنيق بالون الاسود أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا واستخدمت الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها و إطلالتها.

ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة اللافتة.

تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.