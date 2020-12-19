بيحطنا بالحبس.. مستشار الحريري يكشف حقيقة مخاوفه من السجن بقرار عون

نقل موقع "لبنان 24" عن حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري نفيه لصحة أنباء متداولة تفيد بأن الحريري أعرب عن رفضه لاختيار الرئيس ميشال عون وزيري الداخلية والعدل.





وتداولت بعض المواقع اللبنانية أنباء تفيد بأن الحريري قال لأحد المقربين منه "ما فينا نسمح ياخد ميشال عون الداخلية والعدل لأنو بيحطنا بالحبس".





وأكد الوجه في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا ويبدو البعض الذي طالته العقوبات في ملفات الفساد أصبح مسكونا بهاجس السجن حتى بات يتخيل أمورا لا وجود لها سوى في عقله الإلغائي".





وشدد على أن "الرئيس سعد الحريري كان واضحا وصريحا جدا منذ لحظة تكليفه باعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاختصاص بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمحاصصة والثلث المعطل".





وبينما تصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى طريق مسدود، تكشف تقارير إعلامية عن خلاف دولي حول اختيار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة المرتقبة.





وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مسؤولين فرنسيين قولهم إن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يكن يرغب في تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة مجددا، بعد أن فشل في السابق في تنفيذ إصلاحات.





وقالت المصادر للوكالة "في ظل عدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة ذات مصداقية من المكلفين الآخرين، لم يعارض ماكرون ترشيح الحريري".





وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار مصطفى أديب في سبتمبر الماضي، عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف كارثة إنسانية بالعاصمة اللبنانية.