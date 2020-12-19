ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجونة يحدد 30 مليون جنيه للاستغناء عن بواليا لـ الأهلي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:23 م
والتر بواليا
والتر بواليا
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الجونة اشترطوا الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الموافقة علي بيع الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات المقبلة لصالح النادي الأهلي. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جاء ذلك بعد أن حصل مسؤولي الأهلي على موافقة اللاعب على ارتداء القميص الأحمر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".

وأوضح: "عقد بواليا ينتهى مع الجونة في نهاية موسم 2023، ولا يحق له الرحيل عن الجونة إلا بموافقة مسؤوليه".

ومن ناحية اخرى استقرت إدارة الأهلي على تمديد وتجديد وتعاقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول للكرة بعد تألقه اللافت للنظر في الموسم الماضي الذي كان فيه معارًا لانبي وبعد عودته بالموسم الجديد.

وقالت مصادر إن محمد شريف رغم أنه يحق له التوقيع لأي ناد في يناير 2022 ولكنه لم ولن يساوم الأهلي وإنتماؤه الكامل للقلعة الحمراء .

وأضافت المصادر أن محمد شريف يتقاضي حاليًا 2 مليون و850 الف جنيه في الموسم وهناك إستقرار علي تمديد وتعديل عقده بحيث يدخل ضمن الفئة الثانية .

وأوضحت المصادر انه بعد العودة من رحلة النيجر سوف يتم تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بملف اللاعب في ظل علاقته الجدية به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مهاجم الجونة.. والتر بواليا يتفوق على لاعبي الأهلي والزمالك

حتحوت ينفي رغبة الأهلي في ضم بواليا مهاجم الجونة.. فيديو

عندي عرضان رسميان .. أول تعليق من بواليا بشأن انتقاله للأهلي والزمالك

رسميا.. رضا شحاتة مديرا فنيا للجونة في الموسم الجديد

الأهلى يمنح "باسم على" الاستغناء مجانا قبل انتقاله للمقاولون

أبرزهم عمر السومة.. 4 صفقات نارية على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

ترشيحاتنا

مي عز الدين تتغلب على أوجاع البرنسيسة بيسة بـ خيط حرير

الاتحاد السعودي يحدد موعد قمة الهلال والنصر في كأس السوبر

ما هي علامات النوبة القلبية عند المرأة؟

الإسماعيلي يستنجد بلجنة المسابقات.. ويؤكد: باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي لن يرحلا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور