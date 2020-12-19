الجونة يحدد 30 مليون جنيه للاستغناء عن بواليا لـ الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الجونة اشترطوا الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الموافقة علي بيع الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات المقبلة لصالح النادي الأهلي.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جاء ذلك بعد أن حصل مسؤولي الأهلي على موافقة اللاعب على ارتداء القميص الأحمر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".





وأوضح: "عقد بواليا ينتهى مع الجونة في نهاية موسم 2023، ولا يحق له الرحيل عن الجونة إلا بموافقة مسؤوليه".





ومن ناحية اخرى استقرت إدارة الأهلي على تمديد وتجديد وتعاقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول للكرة بعد تألقه اللافت للنظر في الموسم الماضي الذي كان فيه معارًا لانبي وبعد عودته بالموسم الجديد.





وقالت مصادر إن محمد شريف رغم أنه يحق له التوقيع لأي ناد في يناير 2022 ولكنه لم ولن يساوم الأهلي وإنتماؤه الكامل للقلعة الحمراء .





وأضافت المصادر أن محمد شريف يتقاضي حاليًا 2 مليون و850 الف جنيه في الموسم وهناك إستقرار علي تمديد وتعديل عقده بحيث يدخل ضمن الفئة الثانية .



