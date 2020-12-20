ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رجب بكار: مليون دولار قيمة انتقالي من سموحة لـ بيراميدز

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
كشف رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا عن القيمة المالية التي حصل عليها مسئولي سموحة من صفقة إنتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز .

وقال رجب بكار خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس: "مليون دولار قيمة انتقالي من سموحة إلى صفوف نادي بيراميدز ".

وأشاد رجب بكار بالمدير الفني السابق لنادي بيراميدز والحالي لنادي الاتحاد السكندري قائلا :" حسام حسن أفضل من تولي تدريبي داخل نادي بيراميدز ".

وتابع:" البرازيلي كينو كان حالة نادرة في نادي بيراميدز ويمتلك خبرات فنية على أعلى مستوي ".

وأتم:" انتقال عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي كان مفاجأة ولعب على حساب محمد مجدي قفشة ".

من جهه أخرى، أكد رجب بكار أن طموح سيراميكا كليوباترا سبب الموافقة على الانتقال لصفوف الفريق والمفاوضات مع المسئولين تمت في أسرع وقت متابعًا: "مفاوضات انتقالي لسيراميكا لم تتخط 24 ساعة".

وعن عدم انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، أكد رجب بكار أن عدم اللعب بشكل أساسي هو سبب تعطيل المفاوضات مع القطبين والانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا .

وتابع: "المنتخب كان سببًا وراء تمسكي بالرحيل عن نادي بيراميدز وأتعلّم باستمرار من أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. نجم بيراميدز ضمن خطة صفقات سيراميكا

رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرا فنيا للفريق الأول

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «بكار بيراميدز» ..فيديو

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم 7 صفقات

سجل 27 هدفا بموسم.. سيراميكا كليوباترا يعلن عن ثامن صفقاته

رجب بكار في أول ظهور بقميص سيراميكا كليوباترا: محمد أبو العينين يعشق النجاح ولا يتنازل عن رقم 1

ترشيحاتنا

بعد قليل .. الحكم على طفل المرور و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش

إهمال وسوء حظ .. ماكرون يعلن أسباب إصابته بكورونا| فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني.. وموقفه من مرافقة بعثة الأهلي للنيجر

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر

طبيب نفسي يحلل شخصية الطفل صاحب فيديوهات بسنت ومحمد

دعاء لقضاء أصعب الحوائج قبل الفجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

5 وصفات طبيعية دون جراحة لتفتيت حصوات الكلى

إهمال وسوء حظ .. ماكرون يعلن أسباب إصابته بكورونا| فيديو