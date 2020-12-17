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رياضة

رجب بكار: سيراميكا كليوباترا لم يظهر 50% من مستواه ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
لاعبو سيراميكا كليوباترا
لاعبو سيراميكا كليوباترا
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حسام الحارتي

عبر رجب بكار الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بالدوري الممتاز، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة.



وقال رجب بكار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن فريق سيراميكا كليوباترا لم يقدم حتى الآن 50% من مستواه الحقيقي، مضيفًا أن البدايات ليست مقياسًا خاصة وأن العبرة في الخواتيم.



وتابع رجب بكار، أنه على الرغم من إشادة الجميع بأداء سيراميكا كليوباترا، إلا أن هيثم شعبان، مدرب الفريق، أبلغنا بأن هناك أخطاء لابد من معالجتها والتعلم منها، موضحًا أن الفريق يركز جيدًا وما زال المشوار طويلًا أمام سيراميكا كليوباترا الذي يلعب جميع مبارياته من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن شادي حسين، مهاجم الفريق لم يظهر بمستواه الحقيقي حتى الآن، وسيكون ضمن اللاعبين الذين يقدمهم الفريق لمنتخب مصر.



واختتم حديثه عن مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز «نحترم كل الفرق، ونركز على تنفيذ عملنا أيًا كان الخصم؛ لأن الفرق كلها مستوياتها متقاربة، بيراميدز فريق جيد ولكن نحن عندنا هدف نسعى لتحقيقه».


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