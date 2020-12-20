ليبيا.. السراج يشكل جهازًا موازيًا لداخلية الوفاق تحت قيادة متطرف

ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، فايز السراج ، شكل جهازًا أمنيا موازيًا لوزارة الداخلية في حكومته، بقيادة شخص متهم بالتطرف.





وبحسب "الساعة 24"، فصل فايز السراج ميليشيا "الردع" عن وزارة الداخلية لتصبح جهازا تابعا له.





كما أصدر قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعًا له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.





يشار إلى أن "الردع" وحدة حصرية في العاصمة طرابلس، والتي كانت من بين أدوات باشاغا لمعاقبة خصومه، والتي تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان.





وينص القرار على أن يعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي.





وأضاف القرار أن المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.





وأوضح القرار أنه من بين اختصاصات الجهاز، تنفيذ السياسات الأمنية، والمساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ إجراءات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات.





كما يشارك الجهاز في تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص لها، ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام؛ وذلك عند الطلب أو الاقتضاء، و جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الإجرامية والإرهابية وتحليلها وإنتاج الخطط الكفيلة لمكافحتها.