محمود القط: البرلمان الأوروبي اعتمد إصدار معلومات مسيسة ومغلوطة ضد مصر

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن البرلمان الأوروبى عرف منذ إنشائه بأن تصريحاته غير ملزمة للأعضاء ولا يتبعوها لأنها لا تتفق مع مصالحهم.





وأضاف "القط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن البرلمان الأوروبى ارتكب مغالطة كبرى خاصة وأن بيانه وجد فيه تدخلات فى الشأن المصرى بطريقة لا تمت للحقيقة بصلة.





وأشار إلى أن الأولى للبرلمان الأوروبى أن يخاطب البرلمان المصرى بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ، لافتا إلى أنه كان يجب أن يتقصى البرلمان الأوروبى الحقيقة ويقوم بسؤال البرلمانات الموازية لهم ومعرفة مدى صحة هذه الادعاءات الكاذبة.



