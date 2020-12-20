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محمود القط: البرلمان الأوروبي اعتمد إصدار معلومات مسيسة ومغلوطة ضد مصر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:12 م
البرلمان الأوروبى
البرلمان الأوروبى
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شيرين عادل
قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن البرلمان الأوروبى عرف منذ إنشائه بأن تصريحاته غير ملزمة للأعضاء ولا يتبعوها لأنها لا تتفق مع مصالحهم. 

وأضاف "القط"، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن البرلمان الأوروبى ارتكب مغالطة كبرى  خاصة وأن بيانه وجد فيه تدخلات فى الشأن المصرى  بطريقة لا تمت للحقيقة بصلة. 

وأشار  إلى أن الأولى للبرلمان الأوروبى أن يخاطب البرلمان المصرى بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ،  لافتا إلى أنه كان يجب أن يتقصى البرلمان الأوروبى الحقيقة ويقوم بسؤال البرلمانات الموازية لهم ومعرفة مدى صحة هذه الادعاءات الكاذبة.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبى اعتمد إصدار معلومات مسيسة ومغلوطة والجميع يعلم أن رئيس البرلمان الأوروبى ينتمى للتيار الوسط اليسار وهو معادي لمصر، مشيرا إلى أن هناك توجه لمهاجمة الدولة المصرية بعد نجاحاتها الأخيرة والخروج ب استحقاقين دستوريين بانتخابات النواب والشيوخ  والذى عبر عن أكبر تعبير عن مشاركة الجميع فى الديمقراطية ونجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فرنسا.
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