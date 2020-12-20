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أخبار البلد

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا للمغادرة إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.


وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، قبل سفرهم على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تقوم إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بالتعاون مع فرق العلاقات العامة إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق الأول.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.


وخضعت بعثة الأهلي، أمس السبت، لمسحة طبية قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر. 


وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر، خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق خلال فترة غياب موسيماني، حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة، كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.


وكان الأهلي حقق الفوز على غزل المحلة أمس الأول، الجمعة، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر
بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر
بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر
بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر
بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر
بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر
بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر
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