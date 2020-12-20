لأول مرة في تاريخ مصر.. بيج رامي يتوج بلقب مستر أولمبيا 2020

عرضت فضائية "MBC MASR2" تقريرًا يرصد تتويج لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، وحصل على مبلغ 400 ألف دولار، مشيرًا إلى أنها أحد أشهر الألعاب في مجال كمال الأجسام.





وأشار التقرير، إلى أن "رامي" وجه الشكر لكل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره المختلف في أنحاء العالم، خلال مشاركته في بطولة مستر أولمبيا 2020، مضيفًا أن "بيج" قام بنشر منشور على موقع "فيسبوك" الخاص به، عبر فوزه، قائلًا: "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي"، "وأريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم، على الحب والدعم اللي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام، لكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم لإسعاد المعجبين".





وتعد البطولة التي يشارك فيها "بيج رامي" أقوى بطولة للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام كل عام في منتصف شهر سبتمبر، بولاية لاس فيجاس الأمريكية، والتي تم تأجيلها هذا العام بسبب جائحة كورونا المستجد، لتقام في شهر ديسمبر الحالي بولاية أورلاندو فلوريدا الأمريكية، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، خصوصا أن ولاية لاس فيجاس مقر إقامتها الدائم.





وأضاف التقرير، أن وجه رامي رسالة مهمة لكل متابعيه قبل انطلاق المنافسات يشكرهم فيها على دعمهم له ويطمئنهم على مستواه، وأنه جاء لينافس ويحصل على اللقب ويعود به إلى مصر بعد رفع علم بلاده، في هذا المحفل العالمي.





وأوضح التقرير، أن رامي السبيعي أُطلق عليه "بيج رامي" لضخامة عضلاته، بالإضافة إلى أن عُرض عليه الجنسية الكويتية والقطرية لكنه رفضها ولعب في البطولات الرسيمة باسم مصر، رغم مشاركته مع نادى "أوكسجين" الكويتي الذى بدأ فيه، لكنه قال في النهاية "إنه مصري وسيشارك باسم مصر".





ونوه التقرير، إلى أن رامي السبيعي يمتلك إنجازات كبيرة في تاريخ كمال الأجسام جعلته واحد من أبرز اللاعبين في اللعبة على مدار تاريخها، حيث حصل على المركز الثاني في بطولة "مستر أولمبيا 2017" التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أرفع الأوسمة في اللعبة للمحترفين والأغلى في تاريخ الرياضة على مستوى العالم.





وسجل البطل المصري أول ظهور له على مسرح "مستر أولمبيا للهواة" عام 2012 وحقق المركز الأول.





وفى 2013 تمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، وفى 2014 تقدم إلى المركز السابع بالبطولة نفسها، قبل أن يواصل التقدم عام 2015 ليصل للمركز الخامس.





وشهد عام 2016 استمرار التألق لنجم كمال الأجسام المصري ليحقق المركز الرابع في البطولة، قبل أن يتمكن العام الحالي من اختصار الطريق والوصول إلى المركز الثاني، ليحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار.





ويعتبر السبيعي أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار.