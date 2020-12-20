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محافظات

الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا.. أول تعليق لـ بيج رامي على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:26 م
بيج رامي خلا حفل
بيج رامي خلا حفل التتويج
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محمود زيدان
عبر رامي السبيعي، المعروف إعلاميًا بـ"بيج رامي"، عن سعادته بتتويجه ببطولة مستر أولمبيا في كمال الأجسام.


وقال "بيج رامي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي.. شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم".


وأضاف: "الحمد لله دائمًا وأبدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله.. ألف مبروك للعرب.. ألف مبروك لمصر.. ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".


وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الكابتن رامي السبيعي، ابن مصر ابن قرية السبايعة التابعة لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، لتتويجه بطلًا لمستر أولمبيا 2020م وحصوله على المركز الأول.


وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.

 
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا يعتبر إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا، مشيرًا أنه سيتم تكريمه فور وصوله لأنه يستحق عن جدارة الأوسمة لبطولته.

 
جدير بالذكر أن رامي السبيعي، لاعب كمال الأجسام، حصل على المركز السابع في بطولة مستر أولمبيا 2014م، متفوقًا على النجم الأمريكي فيكتور مارتينيز الذي حل ثامنًا، وفاز ببطولة مستر أولمبيا من قبل النجم العالمي آرنولد شوازنغر، وتوج بطلًا لمستر أولمبيا 2020م أكبر وأقوى البطولات العالمية في كمال الأجسام للمرة الأولى في تاريخ مصر متفوقًا على الأسطورتين الأمريكيتين "فيل هيث، وبراندون كيري" في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
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