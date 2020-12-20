الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا.. أول تعليق لـ بيج رامي على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

عبر رامي السبيعي، المعروف إعلاميًا بـ"بيج رامي"، عن سعادته بتتويجه ببطولة مستر أولمبيا في كمال الأجسام.









وقال "بيج رامي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي.. شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم".









وأضاف: "الحمد لله دائمًا وأبدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله.. ألف مبروك للعرب.. ألف مبروك لمصر.. ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".



