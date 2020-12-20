دار علوم القاهرة: إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا لقرارات مجلس الجامعة

أكد الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أنه سيتم إعداد جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول وفقًا للأجندة التي وضعتها الجامعة.









وقال "رضوان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الموعد النهائي للامتحانات، وكذلك كيفية إجرائها، يتوقف على القرارات التي سيصدرها مجلس الجامعة.









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وأوضح أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكل سواء حضوريا في مقر الكلية أو من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.







