دار علوم القاهرة: إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا لقرارات مجلس الجامعة

أكد الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أنه سيتم إعداد جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول وفقًا للأجندة التي وضعتها الجامعة.
وقال "رضوان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الموعد النهائي للامتحانات، وكذلك كيفية إجرائها، يتوقف على القرارات التي سيصدرها مجلس الجامعة.
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وأوضح أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكل سواء حضوريا في مقر الكلية أو من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.
وأكد عميد كلية دار العلوم على التشديد الكامل لتطبيق جميع التدابير الوقائية، والتزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على سلامتهم، كما أن الكلية تخصص ساعتان يوميًا لعمليات التعقيم، بإشراف لجنة مختصة، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بها.