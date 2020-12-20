طريقة حلوى الموز بالتوست بالشوكولاتة

بالموز

هل تواجه مشاكل مع بقايا الفاكهة أو الفواكه الناضجة؟ إليك طريقة حلوى الموز بالتوست بالشوكولاته والتي تأتي بمذاق رائع لأنها مصنوعة من دقيق اللوز ومحلىوقليل من العسل. ونقدم إليك طريقة الوصفة وطريقة تطبيقها وفقا لما عرضه موقع بولد سكاى الهندى

وقت التحضير 15 دقيقة



وقت الطبخ 35



الوقت الكلي 50 دقيقة ..







المقادير ..





- 3 بيضات



- ملعقة عسل



- 1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا



- 1 ملعقة صغيرة دقيق اللوز

- 2.5 كوب مسحوق الكاكاو (غير المحلى)

1/2 كوب صودا الخبز



- 1 ملعقة صغيرة ملح



- 1/2 ملعقة صغيرة رقائق شيكولاته



- 1/2 كوب للتزيين: رقائق شيكولاته



- 2 ملعقة كبيرة جوز







طريقة تطبيق الوصفة







قم بتبطين قالب الرغيف بورق الزبدة و قومى بتبطين قالب الرغيف بكمية كبيرة من الزبدة لمنع الالتصاق.





في وعاء كبير ، اخفقي الموز المهروس والبيض والعسل (كمية صغيرة - لمسة واحدة فقط) وخلاصة الفانيليا حتى تمتزج جيدًا وتتجانس.





يضاف دقيق اللوز ومسحوق الكاكاو وصودا الخبز والملح.







استخدمي ملعقة خشبية للخلط جيدًا مع التقليب في اتجاه واحد فقط حتى يتجانس الخليط جيدًا. تذوق وتحقق من الحلاوة ..





أضيف المزيد من العسل إذا رغبت في ذلك. اطوي رقائق الشوكو.







يسكب الخليط في صينية الرغيف المعدة ويملس الجزء العلوي بملعقة.







تُزين برقائق الشوكولاتة والجوز.







تخبز لمدة 25-35 دقيقة أو حتى تخرج السكين نظيفة من المنتصف (اختبار السكين).





تبرد لمدة 10 دقائق في المقلاة ثم أخرجها.





اتركه يبرد تمامًا ومقطع إلى 12 شريحة.





