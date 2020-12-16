5 طرق غير متوقعة للحفاظ على الموز لأطول وقت ممكن

يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم وهو حلوى طبيعية، وتناسب الوجبات الخفيفة السريعة ، والوجبات الخفيفة في فترة ما بعد الظهر، ولكن معظم الناس يتجنبون شراء الكثير في وقت واحد لأنهم قد يفسدون بسرعة.
وكشفًا لما قدمه "imperfectly" إليكم طرق لحفظ الموز يمكنك استخدامها الآن...
يعد تجميد الموز طريقة رائعة لحفظه لاستخدامه لاحقًا، ويفضل استخدامه مع العصير وإضافة الثلج للأطفال، ولأفضل النتائج في حفظ الموز عن طريق التجميد:
ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز.
قم بتقطيع الموز إلى شرائح، أو يمكنك عمل قطع صغيرة إذا كان لديك خلاط قوي.
ضع الموز على صينية الخبز بشكل متساوٍ دون أن يتلامس معه.
قم بتغطيتها ببعض الأغطية البلاستيكية وضعها بعناية في الفريزر، تأكد من أن الورقة مسطحة حتى لا تتحرك الشرائح.
يُجمد لمدة 1 - 2 ساعة ، حتى يتماسك.
أزل الشرائح وانقلها إلى وعاء محكم الغلق ثم احتفظ بها في الفريزر حتى تصبح جاهزًا لاستخدامها.
- بالنسبة للموز الناضج ، احتفظ به في درجة حرارة الغرفة إذا كنت ترغب في تناوله في غضون أيام قليلة ؛ احتفظ بها في الثلاجة بدلًا من ذلك عندما تلاحظ وجود بقع على الجلد ، لذلك ستتجنب أن تصبح ناضجة جدًا بسرعة.
- للحفاظ على نضارة الموز الناضج لفترة طويلة لمدة 3-4 أيام على الأقل ، قم بإبقائها ملتصقة ببعضها البعض ، في حزمة ، وقم بإزالتها بدقة ودون الإضرار بالآخرين ؛ إذا قمت بفصلها فور شرائها ، فإن نضج كل موزة يتسارع.
- للحفاظ على نضارة الموز هي إبقاء الموز قريبًا من الثمار غير الناضجة: على سبيل المثال الكمثرى غير الناضجة أو الأفوكادو، ويجب تجنب حفظ الموز بالقرب من التفاح ، لأن هذا من شأنه أن يسرع عملية النضج.