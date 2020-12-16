5 طرق غير متوقعة للحفاظ على الموز لأطول وقت ممكن

وكشفًا لما قدمه "imperfectly" إليكم طرق لحفظ الموز يمكنك استخدامها الآن...

يعد تجميد الموز طريقة رائعة لحفظه لاستخدامه لاحقًا، ويفضل استخدامه مع العصير وإضافة الثلج للأطفال، و لأفضل النتائج في حفظ الموز عن طريق التجميد:





ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز.

قم بتقطيع الموز إلى شرائح، أو يمكنك عمل قطع صغيرة إذا كان لديك خلاط قوي.

ضع الموز على صينية الخبز بشكل متساوٍ دون أن يتلامس معه.

قم بتغطيتها ببعض الأغطية البلاستيكية وضعها بعناية في الفريزر، تأكد من أن الورقة مسطحة حتى لا تتحرك الشرائح.

يُجمد لمدة 1 - 2 ساعة ، حتى يتماسك.