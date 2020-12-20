بدون أفشة والسولية وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة النيجر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الأربعاء المقبل.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.
وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر بطائرة خاصة في الثانية ظهر اليوم الأحد، لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء المقبل.
وجاء ذلك بعد إعلان إصابة عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة بفيروس كورونا وتخلفهم عن البعثة بجانب موسيماني مدرب الفريق.