ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدون أفشة والسولية وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة النيجر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:44 م
جهاز الأهلي
جهاز الأهلي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر بطائرة خاصة في الثانية ظهر اليوم الأحد، لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء المقبل.

وجاء ذلك بعد إعلان إصابة عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة بفيروس كورونا وتخلفهم عن البعثة بجانب موسيماني مدرب الفريق.
بدون أفشة والسولية وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة النيجر
بدون أفشة والسولية وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة النيجر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي الأولى للموسم الجديد

الأهلى يمنح "باسم على" الاستغناء مجانا قبل انتقاله للمقاولون

تعرف على قائمة الأهلي الأفريقية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال

أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

قائمة الأحمر ..غيابات مهمة في الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

ترشيحاتنا

ترامب يجهز هدية غير متوقعة لـ بايدن في 2021

عامان سجنا.. مصير عروس بنها بعد زواجها من عشيقها الأول عرفيا

وزير الدفاع يوافق على قبول إهداء من المشير طنطاوي للقوات المسلحة

بعد قليل .. الحكم على طفل المرور و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش

وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة

بعد علاقة محرمة.. إحالة قتلة الطفلة فجر للجنايات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

أسود x أسود .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها