جامعة حلوان تشارك في بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

شاركت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، في بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية المقامة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، و الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.





َتقام فعاليات بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية بصالات نادي طنطا الرياضي بمشاركة عدد (١١) جامعه وهي الأكاديمية العربية - الجامعة العربية المفتوحه - جامعة الإسكندرية - جامعة الدلتا- جامعة المستقبل - جامعة المنوفية - جامعة بنها - جامعة حلوان - جامعة طنطا - جامعة مصر الدولية - وزارة التعليم العالي، بإجمالي عدد (٤٧) طالب وطالبة حيث تعد هذه البطولة هي أول بطولة سنوكر لطلاب الجامعات والمعاهد العليا.





وحصل طلاب جامعة حلوان على المراكز الآتية في فردي طالبات حيث حصلت على المركز الأول الطالبة بسمه أحمد، والمركز الثاني ندى محمود.





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