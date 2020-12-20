طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة .. موضوع يشغل حاليا طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خاصة في ظل الحديث عن تطبيق شكل جديد ومختلف لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، إلكترونية على التابلت داخل لجان الامتحان المراقبة من جانب وزارة التربية والتعليم، وستكون جميع الأسئلة قائمة على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، وبعيدة تماما عن سياسة الاسئلة المعروفة ذات الاجابات النموذجية المحفوظة، كما أنها ستكون أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد أو صواب و خطأ وغيرها من الاسئلة التي لا تحتاج من الطالب إلى كتابة إجابات بخط يده تحتاج إلى تصحيح يدوي، حيث تقرر أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام بشكل إلكتروني كامل، وهو الأمر الذي يحتاج بالطبع إلى الاهتمام بتطبيق طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة.









تواصل موقع صدى البلد مع عدد من الخبراء التربويين للتعرف على طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة لنشرها للطلاب.





وأوضح الخبراء أنه لتطبيق طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة لا بد من: الانتباه في الشرح الذي يقدم سواء في الحصة المدرسية أو على قناة مدرستنا التعليمية أو على المنصات الإلكترونية ومحاولة ربط أهداف الدرس مع بعضها.





كما نصح الخبراء بضرورة مراجعة المادة بعد الحصول على شرحها في الحصة أو عبر القناة التعليمية أو عبر مجموعة التقوية، لتثبيت المعلومة.





وأشار الخبراء إلى أهمية تلخيص المواد بطريقة متسلسلة بسيطة تسمح بحفظها بسرعة، مع ربط الدروس مع بعضها، حيث يساعد هذا على تثبيت المعلومات.









وردا على المتسائلين عن طريقة المذاكرة الصحيحة وعدم النسيان، أوضح الخبراء أنه لا بد من القراءة الأولية للدروس وتحديد المهم في كلّ فقرة أو سطر، كما يفضل وضع صيغة سؤال على الفقرات أو بين السطور، وهذا يساعد الطالب على الفهم السريع للمعلومات وتوفير الوقت.





ونصح الخبراء أيضا بتحديد النقاط الرئيسية في الفقرات الطويلة ووضع خطوط أو علامات بألوان متنوعة، وتقسيم الدروس الطويلة إلى عدة فقرات وأفكار، وفهم كلّ فقرة على حدة.









يؤكد الخبراء التربويون أنه عند المذاكرة، يجب على الطالب إطفاء نغمة رنين الهاتف المحمول الخاص به أو إغلاقه ووضعه بعيدًا حتى لا يشغله عن المذاكرة.





كما ينصح الخبراء الطلاب بعمل جدول مذاكرة يتم خلاله تقسيم المذاكرة على أسابيع الدراسة كاملة.





ويشير الخبراء إلى أهمية كتابة الأهداف قصيرة الأجل في الخطة الأسبوعية أمام الطالب بجانب الجدول، بحيث يحدد الطلاب من خلالها الدروس التي يجب إنجازها في هذا الأسبوع.





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ويؤكد الخبراء أيضا ضرورة إعطاء الأولوية للقيام بالمهام الأكثر أهمية، والقيام بالدراسة المهمة في البداية.





وينصح الخبراء بأن يأخذ الطلاب وقتا كافيا للراحة أثناء المذاكرة، وذلك للمساعدة على التركيز في المذاكرة.



