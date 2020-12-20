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رياضة

اوعى تكون كورونا.. مصطفى محمد يعلن مرض والدته

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعلن مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، مرض والدته صباح اليوم، الأحد.


ونشر مصطفى محمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بوالدته.


وعلق مصطفى محمد قائلًا: "تقومي بالسلامة يا رب ياحبيبتي وربنا يخليكي لينا".


وأثار اللاعب بالبوست قلق متابعيه حول مرض والدته وجاءت تعليقاتهم كالتالى:
- سلامتها ألف سلامة 
- اوعى تكون كورونا يا نجم 
- ربنا يشفيها ويحفظك


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واعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم.


وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا، وحسين السيد نائبا للرئيس، وعادل عبد الواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق، ونصر عزام اللجنة القانونية.


فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبد الحليم وأيمن يونس وحسين السيد.


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