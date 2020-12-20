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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 616 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:01 م
عقارات دبي
عقارات دبي
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قسم الاقتصاد
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 616 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 251 مبايعة بقيمة 427.19 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 34.17 مليون درهم و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.02 مليون درهم .

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام"، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى .

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وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم .

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة .

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الأول بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 163.34 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 93.79 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 69.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة اليلايس 2 بقيمة 31 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 25.87 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 7 ملايين درهم .
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