اقتصاد السعودية.. البنك المركزي يرفع سقف أذونات ساما إلى 10 مليارات ريال

قرر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال ابتداءً من يوم الأحد 05 / 05 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020م، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.





ونصح البنك المركزي السعودي، عملاء البنوك بعدم التجاوب مع إعلانات شركات الفوركس غير المرخصة؛ لتفادي الوقوع في عمليات نصب









وقال البنك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنصيحة لكل مستفيد: «إن تجاهلك لإعلانات شركات الفوركس المشبوهة وغير المرخصة يبعد عنك الوقوع في عمليات النصب والاحتيال»





وكان البنك المركزي السعودي، قد حذَّر من رسائل الاحتيال النصية التي قد تستخدم اسم البنك المركزي السعودي، أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي البنك؛ بهدف إغراء الضحايا للإيقاع بهم، كما أصدرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية تحذيرًا مماثلًا من ممارسات الاحتيال المالي؛ حيث يستخدم المحتالون حيلًا وأساليب متنوعة للإيقاع بضحاياهم، كما نبَّهت إلى ضرورة الحفاظ بشكل تام على الأرقام السرية لبطاقات الائتمان؛ لضمان تأمين الحسابات، مع الحذر من أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر ترد عبر البريد الإلكتروني للمستفيدين