عضو مجلس الشيوخ: دعم الابتكار الرقمي وجذب الاستثمارات يدعم خطة مصر للتنمية المستدامة

طالب المهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة دعم الابتكار الرقمي وجذب الاستثمارات بصياغة سياسات عامة للابتكار لتحفيز المستثمرين والشباب ورواد الأعمال علي الخوض في قطاع التكنولوجيا من خلال مبادرات موسعة، مضيفًا أن ذلك الدعم يأتي بهدف تحقيق خطة مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة و في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة و الدخول الي العصر الرقمي.





وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بالتوازي نحو ذات القطاع بحزمة من الحوافز وعوامل الجذب وخلق فرصًا للشراكة بين القطاع العام والخاص مع تحقيق الحوكمة الرشيدة وإتاحة البيئة المحفزة للشركات متعددة الجنسيات والصناديق الاستثمارية الكبرى على الاستثمار في القطاع الرقمي وتركيز الدولة علي تنمية الاقتصاد المعرفي من خلال فرص استثمارية في توفير وإدارة المعرفة والعلوم.

وأضاف زكريا، قائلا": جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات استراتيجية هو أهم مؤشر ملموس على مستوى القاعدة على تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي و نجاح الدولة في الاستقرار وقهر الإرهاب و تخطي الدولة ازمة الكورونا، مشيرًا إلي أن دعم الابتكار هو الخطوة التالية الحتمية في الإصلاح الاقتصادي والإداري لانه يمثل التحدي التقليدي أمام تجربة التنمية الوطنية، حيث أن الدول ذات النظم التقليدية تعاني في تجاوز هذه المرحلة، و لكن ما أثبتته الدولة المصرية خلال السنوات السابقة اثبت انها قادرة علي تحقيق هدف التحسن في مؤشرات الابتكار والإصلاح الاداري و سهولة الأعمال.