إحالة 3 متهمين في قضية شروع بقتل شخص إلى محكمة جنايات طنطا

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مستشفى المحلة العام بوصول الشاب عبد الرحمن رمضان أبو زيد مصابا بإصابات بالغة في الرأس والجسد وحالته خطرة.





كما تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عمران، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده الرائد محمدالعيسوي رئيس مباحث مركز المحلة.





وكشفت التحريات من جهه النقباء معتز جوده ومحمد منصور ومحمد لاشين معاونو المباحث أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص هم مصطفى ع س وشهرته سمكه سائق توك توك و محمد ا ح وشهرته حماصة الجهنمي مسجل ونجار مسلح ومصطفى أ نقاش وأنهم شرعوا في قتل المجنى عليه عبد الرحمن رمضان بعد سرقته بالإكراه أثناء وقوفه في الشارع بالقرب من منزله وتعدوا عليه بمطواة مما تسبب في إحداث إصابته وحدوث جرح قطعي بالرأس والقدم واستولوا على هاتفه المحمول.





كما تم إخطار النيابة العامة وتولى حسام القزاز وكيل أول نيابة مركز المحلة التحقيق تحت إشراف تامر السعدني رئيس نيابات المحلة وسمنود ومحمد أبو غزالة رئيس نيابة مركز المحلة بحضور فكيه رزق سكرتير التحقيق وأشرف العفيفي محامى المجنى عليه.



