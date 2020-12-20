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أخبار العالم

بلجيكا تحظر دخول القادمين من بريطانيا جوا أو بالقطارات بسبب السلالة الجديدة من كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت السلطات البلجيكية عن فرض حظر دخول القادمين من بريطانيا جوا أو عبر القطارات؛ وذلك عقب رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، يُعتقد أنها معدية بشكل أكبر.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الحظر الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأحد، سيستمر لمدة 24 ساعة على الأقل، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وسيؤثر قرار بلجيكا بوقف حركة السفر القادمة من المملكة المتحدة على الرحلات الجوية وخدمة القطارات السريعة "يورو ستار" التي تنطلق من لندن.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن الاثنين الماضي اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق انجلترا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس /السبت/، أن الطفرة الفيروسية الجديدة والتي تنتشر في لندن ومناطق في جنوب شرق البلاد، معدية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة أكثر من النسخة الأصلية من الفيروس، لكنه قال إنه لا توجد حتى الآن بيانات تشير إلى أن الطفرة الجديدة تسبب أشكالا أكثر خطورة من المرض أو معدل وفيات أعلى. 
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