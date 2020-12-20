ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وفاته| الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.. مهندس رؤية 2035 ووزير الدفاع السابق ونجل أمير الكويت الراحل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:53 م
الشيخ ناصر صباح الأحمد
الشيخ ناصر صباح الأحمد
Advertisements
أحمد قاسم
توفى صباح اليوم الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح. وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعد 80 يوما من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد.

ويعتبر الشيخ ناصر هو النجل الأكبر للأمير الراحل، وولد في قصر الشعب وعاش وتربى بقصر دسمان.

وكان يُنظر إليه على أنهُ المسئول الرئيسي حول مشروع "مدينة الحرير"، التي تُعتبر أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

وفي 7 ديسمبر 1999، صدر مرسوم أميري بتعيينه مستشارًا خاصًا لولي العهد الكويتي ورئيس مجلس الوزراء. 

وفي 11 فبراير 2006 صدر مرسومٌ بتعيينه وزيرًا لشئون الديوان الأميري، وفي 11 ديسبمر 2017، صدر مرسومٌ بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأُعفي من منصبه بتاريخ 18 نوفمبر 2019.

تزوج الشيخ ناصر عام 1969 من الشيخة حصة صباح السالم الصباح، وله 6 أبناء، دانه وعبد الله وصباح وفهد وفتوح وبيبي. 

يعد الشيخ ناصر صباح الأحمد، صاحب رؤية 2035، فقد أخذ على عاتقه تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط مدروسة وقانون شامل يتفق مع مواد الدستور ووفق العادات والتقاليد الكويتية، حيث سعى أن تكون رؤية 2035 نقطة التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة للمجتمع الكويتي.

وفي مجال التجارة والاستثمار كان له عدة نشاطات حيث أسس شركة الفتوح القابضة وشركة مشاريع الكويت القابضة إلى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي حيث أسس دار الآثار الاسلامية وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على مجموعة الصباح الأثرية، إضافة إلى أنه كان عضوًا فخريًا في مجلس أمناء متحف المتروپوليتان بنيويورك. ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصري الجنسية.. حكم بحبس موظف في مجلس الأمة الكويتي 5 سنوات

استقالة رئيس الوزراء الكويتي والحكومة

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة والوزراء ويكلفهم بتسيير الأعمال

الكويت تنعى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

مصادر كويتية: مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان

الكويت.. الاتفاق على ترشيح بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة

ترشيحاتنا

متلبسا بـ25 تذكرة هيروين.. القبض على أكبر تاجر مخدرات دليفري في شرم الشيخ

عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

مليارا جرعة.. بشرى من الصحة العالمية حول لقاحات كورونا

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

دعاء عند سماع أذان المغرب لقضاء الحوائج.. ردده على أكبر المستحيلات لتتحقق

خلافي مبدأ.. أحمد شوبير يفتح النار على تعيين أحمد مجاهد لإدارة الجبلاية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

ماذا يحدث للجسم عند النوم يوميا قبل الـ 10 مساءً؟