بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن انطلاق مبادرة "التصالح حياة" والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تقع المحافظة ضمن المرحلة الثانية التي تضم 8 محافظات منهم بني سويف ، وتحصل المحافظة على دعم 600 حالة من الأكثر احتياجا على مستوى المراكز السبع ، والتي تبدأ اليوم بقرى مركز ببا، ويليها مراكز إهناسيا والفشن و ناصر والواسطى وبني سويف .





أشار محافظ بني سويف إلى أنه يتعاون عدد من الجهات في تنفيذ المبادرة وهم : وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية وشباب البرنامج الرئاسي،حيث يتم الحصر الميداني لحالات مخالفي البناء والجادين في التصالح بتلك القرى طبقًا لمعايير وشروط المبادرة وفي حال التأكد من عدم قدرتهم سيتم التكفل بدفع قيمة جدية التصالح ثم قيمة التصالح عن طريق دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقي .





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمسؤولي تنفيذ المبادرة والإشراف عليها وهم : الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ ، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا ، والأستاذ خالد الشرقاوى منسق مؤسسة صناع الخير ببني سويف والمهندس أحمد حسن مدير لجنة التصالح .





أوضح المحافظ أنه تم تحديد معايير استحقاق مبادرة التصالح حياة، وهى أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية "رب أسرة يعول-الأرامل- المطلقات- العاطلين عن العمل - زوجات السجناء- العمالة غير المنتظمة" ويكون العقار مستوفيًا الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح ،وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد في قانون التصالح وأن لا تزيد مساحة العقار عن 100 متر، وتكون دور واحد، أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصلة وتكون الأولوية لقرى حياة كريمة وممن يتقاضى معاش تكافل وكرامة، ما تكون الأولوية حاليًا لمن لم يستطيعوا دفع جدية التصالح .

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تفقد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية ، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي بدأت فى التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، حيث انطلقت الانتخابات بالتصويت فى صناديق الاقتراع داخل الكلية عقب انتهاء فترة دعاية امتدت لثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة غدا الإثنين.

وتابع رئيس الجامعة توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، مؤكدًا أهمية المشاركة فى هذا الحدث المهم، وحرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



