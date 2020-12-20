ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وسبيزيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:57 م
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
Advertisements
محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وسبيزيا المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان كان الأخطر خلال الشوط الأول، حيث سدد 6 تسديدات منها كرة واحدة على المرمى، بينما سدد سبيزيا تسديدتين خارج القائمين والعارضة.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:  هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينار -  دي فري - باستوني.

خط الوسط: أشرف حكيمي - باريلا - بروزوفيتش - جارليارديني - أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو -  لاوتارو مارتينيز.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إيه سي ميلان على الصدارة.

على الجانب الآخر يطمح سبيزيا  في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 16 بـ 11 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإنتر يستضيف ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي.. اليوم

15 دقيقة.. إبراهيموفيتش يتقدم لـ ميلان بهدفين في شباك إنتر

إبراهيموفيتش يقود ميلان لحسم ديربي ميلانو بثنائية في شباك إنتر.. فيديو

تشكيل إنتر ميلان أمام شاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا

حكيمي vs هازارد.. تشكيل ريال مدريد وإنتر ميلان المتوقع لموقعة الليلة

الدوري الإيطالي.. أشرف حكيمي ولوكاكو يقودان إنتر ميلان أمام تورينو

ترشيحاتنا

كورونا يخترق الأهلي وموسيمانى خارج الخدمة | ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء

الفيروس يتوغل.. إصابة محمد نجيب نجم الأهلي السابق بـ كورونا

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

قرار جديد من الكاف بشأن إصابات كورونا بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قدم أوراقا مزيفة للسفر.. وفاة راكب بكورونا على متن طائرة وهبوطها اضطراريا.. صور

تحذير قوي من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

ماذا يحدث للجسم عند النوم يوميا قبل الـ 10 مساءً؟