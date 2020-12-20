الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وسبيزيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وسبيزيا المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإيطالي.





إنتر ميلان كان الأخطر خلال الشوط الأول، حيث سدد 6 تسديدات منها كرة واحدة على المرمى، بينما سدد سبيزيا تسديدتين خارج القائمين والعارضة.





وبدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينار - دي فري - باستوني.

خط الوسط: أشرف حكيمي - باريلا - بروزوفيتش - جارليارديني - أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إيه سي ميلان على الصدارة.

على الجانب الآخر يطمح سبيزيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 16 بـ 11 نقطة.



